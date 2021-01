"Hirscher-Dimensionen": Viel Lob für ÖSV-Slalom-Ass Schwarz

Klarer Vorsprung auf Foss-Solevaag

Schwarz' Turbo Richtung Ziel ist berühmt-berüchtigt. "Sobald der die Zielflagge sieht, passiert irgendwas in seinem Kopf. Keine Ahnung, was das ist, ich weiß gar nicht, ob er das selber weiß. Aber dann geht's ab und man kann sich fast darauf verlassen, dass er in den letzten 10 bis 15 Toren noch einmal ein paar Zehntel rausquetscht", sagte Höflehner.

Vor den letzten drei Saison-Slaloms verteidigte Schwarz 162 Punkte auf den Norweger Sebastian Foss-Solevaag. Vortagessieger Clement Noel liegt 176 Punkte zurück, der Schweizer Ramon Zenhäusern 186. Flachau-Sieger Manuel Feller muss Schwarz angesichts von 225 Punkten Rückstand bereits in Chamonix Punkte abknöpfen, um seine Hoffnung auf Kristall zu wahren.