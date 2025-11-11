Hermann Maier traut Österreichs Skiteam den Gesamtweltcup zu

Ski-Legende Hermann Maier blickt zuversichtlich auf den anstehenden Olympia-Winter der ÖSV-Männer. "Ich bin sehr optimistisch. Das liegt auch daran, dass die Weltmeisterschaften super funktioniert haben. Im Endeffekt ist die Talsohle durchschritten. Ich glaube, dass man sich heuer wesentlich mehr erwarten kann und es eine ganz gute Saison aus österreichischer Sicht wird", sagte der 52-Jährige am Dienstag am Rande der Eröffnung eines Skisimulators im Wiener Eislaufverein.

Der Weltcup-Auftakt in Sölden vor mehr als zwei Wochen verlief für das rot-weiß-rote Team bereits ausgezeichnet. Marco Schwarz (2.), Stefan Brennsteiner (4.) und Raphael Haaser (6.) fuhren beim Saisonstart jeweils Spitzenplätze ein. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt war allerdings erneut nicht zu besiegen, im Kampf gegen den 28-jährigen Ausnahmekönner aus der Schweiz sieht Maier aber Chancen. Odermatt sei nicht unschlagbar, betonte der Salzburger, er "wäre letztes Jahr eigentlich schon schlagbar gewesen".

Der Gesamtweltcupsieg ist in Reichweite

Deshalb hält der Flachauer auch einen österreichischen Gesamtweltcupsieg für möglich. "Ein Marco Schwarz und Raphael Haaser sind da absolut konkurrenzfähig und können da eventuell Paroli bieten", sagte Maier über den Gesamtweltcupdritten von 2020/21 (Schwarz) und den Riesentorlauf-Weltmeister sowie Super-G-Vizeweltmeister von Saalbach (Haaser).