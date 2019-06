Gedenkfeier und Lichtermeer für David Lama in Axamer Lizum

Knapp zwei Monate nachdem die beiden Tiroler Extrem-Bergsteiger David Lama und Hansjörg Auer sowie der US-Amerikaner Jess Roskelley bei einem Lawinenunglück im Banff-Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains ums Leben gekommen sind, meldete sich das Management Lamas wieder auf Facebook zu Wort.

Der Grund: Eine Gedenkfeier für Lama (28), der in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, bestattet worden war. "Es ist uns ein Anliegen, mit allen, die sich David verbunden fühlen, am 19. Juli in seinem Andenken zusammenzukommen und gemeinsam Zeit an einem Ort zu verbringen, an dem er so gerne war.", schreibt das Management: "Mit Blick auf die Kalkkögel, seine liebsten heimischen Berge, möchten wir am Hoadl Davids einzigartigem Leben gedenken."