Fünfter Platz für die Biathleten Hauser/Landertinger auf Schalke

Der Zeitpunkt zwischen Weihnachten und Neujahr mag vielleicht nicht der beste sein, aber trotzdem reißen sich die Biathleten um die Startplätze bei der World-Team-Challenge auf Schalke. Der Mixed-Show-Bewerb in und um die Fußball-Arena des deutschen Erstligisten hat seit der Premiere 2002 längst Kultstatus erlangt und lockt alle Jahre wieder knapp 50.000 Fans an.

Diesmal stand der Wettkampf auch im Zeichen des Abschieds. Für den norwegischen Biathlon-Rekordmann Ole Einar Björndalen (94 Siege) war es genauso das letzte Rennen wie für seine weißrussische Frau Darja Domratschewa (4fache Olympiasiegerin) und den Russen Anton Schipulin (Weltmeister und Olympiasieger mit dem Team). Und es sagt schon einiges über den Stellenwert der Veranstaltung aus, dass diese drei Stars die Arena auf Schalke für ihren letzten Auftritt ausgewählt haben.

Beinahe wäre es sogar zu einem kitschigen Happy End gekommen. Das Team Domratschewa/ Björndalen lag zur Halbzeit des Events an dritter Stelle und hatte den Sieg lange Zeit in Schussdistanz. Am Ende triumphierte aber die italienische Paarung Dorothea Wierer und Lukas Hofer, für Björndalen und Domratschewa reichte es zum dritten Platz. Die Österreicher Lisa-Theresa Hauser und Dominik Landertinger beendeten den Bewerb an fünfter Stelle. Der Weltcup wird nach Weihnachten in Oberhof fortgesetzt (10. bis 13. Jänner).