Slalom in Méribel: Sensationssieg durch Slokar, ÖSV-Frauen enttäuschen

Dürr verspielt erneut die Führung

Trist verlief der zweite Durchgang für Lena Dürr: Schon vor einer Woche in Åre war die 30-Jährige als Letzte ins Finale gegangen – und landete auf Platz fünf. Nun warf sie abermals die Chance auf ihren ersten Weltcupsieg im Slalom weg – und wurde trotz 75 Hundertstelsekunden Vorsprung Zweite. Die Deutschen müssen sich damit weiter in Geduld üben: Als Letzte gewann Maria Höfl-Riesch in einem Spezialslalom – am 10. November 2012 im finnischen Levi. Schwacher Trost: Lena Dürr konnte in der Weltcup-Wertung noch Katharina Liensberger hinter sich lassen und wurde hinter Petra Vlova (SVK) und Mikaela Shiffrin (USA) Dritte.

Gefeiert wurde dafür eine Slowenin: Andreja Slokar, im November bereits Siegerin des Parallelbewerbes in Zürs, düste mit der zweitbesten Laufzeit vom sechsten auf den ersten Platz, 48 Hundertstel lag die 24-Jährige schließlich vor Dürr und 81 vor Vlhova. Die Schweizer Vielfahrerin Michelle Gisin kam nach Platz zwei im ersten Lauf im Finale wild zu Sturz und schied aus.

Als beste Österreicherin kam Katharina Truppe unmittelbar vor Katharina Liensberger auf den zwölften Rang: Die Kärntnerin, die im Teambewerb am Freitag alle drei Duelle verloren hatte, wies 1,96 Sekunden Rückstand auf, Chiara Mair musste sich mit Platz 20 begnügen (+2,81). Katharina Huber schied nach Platz zehn bei Halbzeit aus, Katharina Gallhuber wurde wegen nicht regelkonformer Skier disqualifiziert.