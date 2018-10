Französin Worley gewinnt Weltcup-Auftakt in Sölden

Tessa Worley hat sich im Riesentorlauf in Sölden ihren 13. Weltcupsieg gefeiert. Die Französin hielt in einenm wetterbedingt schwierigen Finale die Halbzeitführende Federica Brignone und Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin auf Distanz. Platz vier ging an die Vorjahressiegerin der RTL-Wertung, Viktoria Rebensburg.

Als beste Österreicherin teilte sich Stephanie Brunner den fünften Platz mit der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Auch die weiteren Österreicherinnen machten Punkte, schafften aber nicht den Sprung in die Top 15. Katharina Liensberger (16.) und Katharina Truppe (17.) lagen ebenso wie Anna Veith (19.) und Stephanie Resch (20.) unter den besten 20, unmittelbar dahinter klassierte sich Bernadette Schild auf Platz 21. Rocarda Haaser (23.) und Eva-Maria Brem (24.) sammelten ebenfalls Weltcup-Punkte.