Franz Klammer: Für Kitz-Sieg braucht's "Mut und Brutalität"

Dabei waren die Vorzeichen nicht günstig. Schließlich war der Shootingstar am Vortag im Training gestürzt, hatte einen Bluterguss am Unterschenkel und fuhr unter teils heftigen Schmerzen. "Ich musste durchhalten", berichtete Klammer, der schmerzstillende Mittel verweigerte. Als Erster gestartet, musste er im Ziel dann lange auf die Erlösung warten. Der Südtiroler Gustav Thöni kam noch bis auf eine Hundertstelsekunde heran.

Doch auch sein letzter Weltcup-Sieg 1984 hat sich unauslöschlich ins Gedächtnis gebrannt. "Am Start habe ich gewusst, ich werde das gewinnen. Das habe ich ohne Zögern durchgezogen", erzählte Klammer. Mit Sprechchören wurde der Nationalheld im Zielraum gefeiert. Er hatte nun genau so oft in der Kitz-Abfahrt triumphiert wie Karl Schranz. "Die Leute sind aus dem Häusl gewesen, ich selber war im siebenten Himmel." Etwas mehr als ein Jahr später beendete er im Alter von nur 31 Jahren seine Karriere.

Die Zutaten für den Erfolg auf dem Kitzbüheler Hausberg sind divers. "Mut, Brutalität", fiel Klammer zunächst ein. Man müsse wissen, "dass man den Ski hinknallen muss. Dann muss man aber auch gleiten können und Geduld haben. Es gibt unscheinbare Kurven, die muss man erwischen."