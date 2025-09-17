"Wie viele noch?" Ski-Weltcup-Star schimpft nach Tod von Kollegen

Der französische Speed-Spezialist Adrien Theaux hat auf Instagram zum tragischen Tod des italienischen Abfahrers Matteo Franzoso Stellung bezogen und dabei nicht mit Kritik gespart. "Wie viele tragische Todesfälle müssen wir noch erleben, bevor wir endlich eine Debatte über das Thema Sicherheit, insbesondere beim Training, beginnen?", fragt der 40-Jährige. Der Italiener Franzoso war beim Sommertraining in La Parva (Chile) schwer gestürzt und an den Folgen verstorben. Franzoso hätte am Dienstag seinen 26. Geburtstag gefeiert.

"Aus Respekt vor denen, die mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, ist es an der Zeit, dass sich alle Instanzen an einen Tisch setzen, um Lösungen zu finden! Der internationale Verband, die nationalen Verbände, die Trainer, aber auch die direkt Betroffenen: die Athleten. Es ist unsere gemeinsame Pflicht, der Realität ins Auge zu sehen und konkrete Lösungen zu finden, statt uns in Feinheiten zu verlieren, die nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben", schreibt Theaux.