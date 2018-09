Fellers "Versprechen" an Hirscher: "Werden lästig sein!"

Top-Bedingungen in Neuseeland

Kein Wunder, dass sein Top-Trio zuversichtlich in den WM-Winter startet. Vor allem, weil es insgesamt "besser als erwartet" ( Feller) läuft. Während Superstar Hirscher auf heimischen Gletschern blieb, übten Feller und Co bei perfekten Bedingungen und auf aggressivem Winterschnee in Neuseeland. "Wir haben in den drei Wochen dort sehr, sehr viel weitergebracht", so Feller.

Bewährt hatte sich schon dort die neue Individual-Betreuung. "50 bis 80 Prozent gehen vom Material aus", ist Feller überzeugt. "Mit einem Servicemann pro Athlet kriegt man in drei Wochen massiv mehr weiter", schwärmte er über die Erfahrungen in Neuseeland. Auch an der Konstanz, Fellers Schwäche, wurde gefeilt. "Ich hatte im Slalom nur einen Ausfall. Im Riesentorlauf drei, zwei davon nebelbedingt und aus Sicherheitsgründen", betonte Feller, der sich im Riesentorlauf derzeit sogar besser drauf fühlt. "Nimmt man es Schwarz auf Weiß, bin ich dort schneller."