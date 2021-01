Ex-Skisprungcoach Pointner fehlt im ÖSV-Team "Krisenbewusstsein"

Der frühere Skisprung-Erfolgstrainer Alexander Pointner bemängelt im aktuellen ÖSV-Team die "Anpassungsfähigkeit" und das nötige "Krisenbewusstsein". "Die Gründe für die offensichtliche Wettkampfschwäche liegen immer außerhalb persönlicher Einflussmöglichkeiten: Corona, der Wind und die starken Gegner. Mit dieser Sichtweise nimmt man sich die Chance auf eine nachhaltige Verbesserung", schrieb Pointner in einem Gastkommentar in den Oberösterreichischen Nachrichten.

Die Österreicher seien sportlich gut vorbereitet in die Saison gestartet, betonte Pointner, "haben von Beginn an gezeigt, dass sie mit den Besten mithalten können. Doch was ihnen, wie in den Jahren zuvor, noch immer fehlt, ist Anpassungsfähigkeit." Pointner nannte hier Corona-bedingte Wettkampfunterbrechungen oder knifflige Windbedingungen.