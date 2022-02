Erster Dopingfall bei den Olympischen Spielen

Wie die Internationale Test-Agentur (Ita) mitteilte, ist er am Montag au√üerhalb des Wettkampfes kontrolliert worden. Der Athlet sei √ľber den Fall informiert und bis zur Kl√§rung suspendiert worden.

Shemshaki darf während der Winterspiele weder an Wettkämpfen noch an Trainings- oder Betreuungsmaßnahmen oder an sonstigen Aktivitäten teilnehmen, hieß es in der Mitteilung. Der 36-Jährige war schon 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi dabei - in Russland erzielte er mit dem 31. Platz im Slalom sein bestes Ergebnis.