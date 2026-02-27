Sturz-Orgie im Garmisch-Training: Abfahrer landet auf Intensivstation

Der finnische Abfahrer Elian Lehto befindet sich nach einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auf der Intensivstation. Ersten Diagnosen zufolge erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps.

Lehto hatte im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle verloren und war ins Fangnetz geprallt. Nicht das einzige Unfallopfer: Auch Nils Alphand und Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni stürzten. Während der Italiener selbständig ins Ziel fahren konnte, zog sich der Franzose Alphand Verletzungen an der Schulter und den Rippen zu.

Die Österreicher landeten im geschlagenen Feld. Stefan Babinsky fuhr als bester ÖSV-Läufer auf Rang 17, unmittelbar vor Vincent Kriechmayr.