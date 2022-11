Eisschnelllauf: Herzog zum Weltcup-Auftakt über 500 Meter Vierte

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat beim Weltcup-Auftakt in Stavanger über 500 Meter als Vierte in 38,213 Sekunden nur knapp einen Podestplatz verpasst. Die von einer Rückenverletzung in der Vorsaison genesene Tirolerin lag am Freitag nur vier Hundertstel hinter der drittplatzierten Japanerin Miho Takagi. Auf Siegerin Kim Min-sun fehlten der Olympia-Vierten 0,66 Sekunden, die Südkoreanerin gewann klar vor Jutta Leerdam (NED/+0,51 Sek.) und Takagi (0,62).

Hauchdünn hinter Herzog folgten Michelle de Jong (NED/0,67), Andzelika Wojcik (POL/0,70) und Dione Voskamp (NED/0,70). "Für ein Comebackrennen ist der vierte Platz in Ordnung", sagte Herzog. "Das Rennen war technisch nicht so sauber, gerade auf der Startgeraden und in der Kurve habe ich ein paar kleine Fehler gehabt. Aber ich weiß, dass noch viel Luft nach oben ist", so die 27-Jährige. Am Samstag startet sie über 1.500 Meter in der Division B.

Über 1.500 m der Männer holte Gabriel Odor zum Saisonauftakt immerhin elf Weltcup-Punkte. In 1:49,87 belegte der Tiroler Massenstart-Zehnte der Olympischen Spiele Rang elf der B-Gruppe.