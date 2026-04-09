Synchron-WM der Eiskunstläufer in der ausverkauften Salzburgarena

Die Eiskunstlauf-Synchron-WM in Salzburg bildet den Abschluss der internationalen Eiskunstlauf-Saison. In der Salzburgarena messen sich von Donnerstag bis Sonntag 22 Teams im internationalen Wettkampf. In der Halle wurde dafür eine 1.600 Quadratmeter große, mobile Eisfläche aufgelegt. Nach der für Donnerstag (19 Uhr) angesetzten Eröffnung und Auslosung werden am Freitag (ab 17 Uhr) die Kurzprogramme und am Samstag (15 Uhr) die Kürprogramme gelaufen.

Was ist Synchron-Eiskunstlauf? Synchron-Eiskunstlauf (auch „Synchro“ genannt) ist eine Disziplin des Eiskunstlaufs, bei der Teams von meist 8 bis 20 Läuferinnen und Läufern gleichzeitig eine gemeinsame Choreografie auf dem Eis ausführen. Kernelemente Gleichzeitigkeit (Synchronität): Alle Bewegungen müssen exakt abgestimmt sein – Timing ist entscheidend.

Alle Bewegungen müssen exakt abgestimmt sein – Timing ist entscheidend. Formationen: Typische Muster sind Kreise, Linien, Blöcke und Räder.

Typische Muster sind Kreise, Linien, Blöcke und Räder. Schritte & Übergänge: Komplexe Schrittfolgen werden gemeinsam gelaufen.

Komplexe Schrittfolgen werden gemeinsam gelaufen. Hebungen & Drehungen: Auch Hebefiguren und anspruchsvolle Elemente sind erlaubt.

Auch Hebefiguren und anspruchsvolle Elemente sind erlaubt. Musikinterpretation: Wie im klassischen Eiskunstlauf wird die Kür zur Musik präsentiert. Wie unterscheidet es sich vom Einzellauf? Kein Fokus auf Sprünge

Stattdessen Teampräzision und Formationstechnik im Vordergrund

Fehler einzelner wirken sich direkt auf das ganze Team aus

Bei der 25. Synchron-WM-Auflage sind 17 verschiedene Länder in insgesamt 22 Teams vertreten. Österreich ist erstmals in der Gastgeberrolle. Die Colibris Vienna stellen unter 22 teilnehmenden Teams die österreichische Equipe. "Es wird ein sehr emotionaler Auftritt", sagte Katharina Grantner, Kapitänin des rot-weiß-roten Teams. "Beim Synchroneiskunstlauf ist das Teamgefüge die Besonderheit. Wir haben im Miteinander hart gearbeitet, um gemeinsam Grenzen auszuloten und besondere Ziele anzuvisieren." Co-Kapitänin Katharina Devitofranceschi ist optimistisch: "Wir haben hart gearbeitet und viele Fortschritte gemacht. Das werden wir in unseren Programmen bei den Weltmeisterschaften zeigen." (Im Video: Die Titelverteidigerinnen Helsinki Rockettes aus Finnland.)

WM-Zeitplan Donnerstag, 9. April: 19:00–20:00 Uhr: Eröffnungsfeier & Auslosung Freitag, 10. April: 17:00-20:30 Uhr: Kurzprogramme Samstag, 11. April: 15:00–19:30 Uhr: Kürprogramme Weitere Infos auf der Homepage von Salzburg2026.