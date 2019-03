Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Sagitowa holt auch WM-Gold

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alina Sagitowa hat sich am Freitag in Saitama in Japan ihren ersten WM-Titel geholt. Die erst 16-Jährige verteidigte in der Kür ihre im Kurzprogramm errungene Führung und gewann mit 237,50 Punkten. Die davor international weniger in Erscheinung getretene Kasachin Elisabet Tursinbajewa fixierte mit 224,76 Zählern Rang zwei, Dritte wurde die Russin Jewgenija Medwedewa.

Die drei japanischen Läuferinnen schrammten vor Heim-Publikum mit den Rängen vier bis sechs an den Medaillenrängen vorbei, wobei Rika Kihira als Vierte lediglich 0,31 Punkte auf Bronze fehlten. Die nach dem Kurzprogramm wegen eines Trainingszwischenfalls in die Schlagzeilen gekommenen Mariah Bell und Lim Eun-soo fielen von den Zwischenrängen sechs und fünf auf die Positionen neun und zehn zurück.