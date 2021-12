Eishockeybewerbe bei Olympia laut US-Medien ohne NHL-Profis

Nach übereinstimmenden Informationen von US-Medien finden die Olympischen Spiele im Februar ohne Eishockey-Profis aus der NHL statt. Das berichteten neben der Nachrichtenagentur AP auch die Washington Post und die New York Times am Dienstag unter Berufung auf anonyme Quellen. Eine offizielle Stellungnahme der National Hockey League gab es zunächst nicht, laut Medien ist sie für Mittwoch geplant. Die Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar in Peking statt.