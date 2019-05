Eishockey-WM: Die Stars in der Nachbarschaft

Was den Star-Faktor betrifft, strahlt die Mannschaft von Russland am hellsten. Top-Star der Mannschaft, die am Sonntag um 12.15 Uhr Österreich zum Tanz bittet, ist Alexander Owetschkin. Der 33-jährige Stürmer spielt seit 2005 bei den Washington Capitals und ist in dieser Zeit mit 723 Treffern in 1212 NHL-Partien die absolute Nummer eins. 2017 führte er sein Team zum Stanley Cup, seine Bilder und Videos von den Feierlichkeiten in Washington belustigten die Netz-Gemeinde bis in den Sommer hinein. In der abgelaufenen Saison war der Flügelstürmer mit 51 Toren wieder die Nummer eins in der Schützenliste.

Die Russen haben auch die Nummer eins der Top-Scorerwertung in der NHL. Nikita Kutscherow kam bei Tampa Bay in 82 Partie auf sagenhafte 128 Punkte (41 Tore/87 Assists). Als Kutscherow 2013 mit 19 Jahren in der NHL debütierte, traf er mit seinem allerersten Schuss gegen die New York Rangers. 2017 beim Gewinn der Bronzemedaille war er mit 7 Toren und 8 Assists zweitbester Scorer.