Eishockey-WM: Deutsche bleiben nach dramatischem Sieg makellos

WM-Favorit Russland, Vizeweltmeister Schweiz und der Olympia-Zweite Deutschland stehen bei der Eishockey-WM in der Slowakei vor dem Aufstieg ins Viertelfinale. Russland feierte am Mittwoch in Bratislava mit einem 10:0 gegen Italien den ersten zweistelligen Sieg des Turniers, die Eidgenossen besiegten Norwegen mit 4:1. Deutschland bezwang in Kosice WM-Gastgeber Slowakei mit 3:2.

Das Trio hält nach vier Spielen beim Maximum von zwölf Punkten. Die drei Teams sind rechnerisch zwar noch nicht durch, zwölf Punkte reichten bisher aber immer für das Viertelfinale. Der Aufstieg bringt für alle drei auch das Ticket für die Olympischen Spiele 2022 in Peking.