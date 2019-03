Eishockey-Teamchef Bader hat Freude und Sorgen

Zwei mal zwei Stunden auf dem Eis, dazu einmal Krafttraining. Die erste Woche des Trainingscamps der österreichischen Nationalmannschaft hatte es in sich. Bislang waren in Wien aber nur Spieler, die mit ihren Mannschaften das Play-off verpasst haben. Mit Markus Schlacher ( Villach), Lukas Haudum (Pantern/2. Liga SWE) und Patrick Obrist (Kloten/2. Liga SUI) sind auch drei Spieler im Kader, die 2018 den Klassenerhalt bei der WM in Dänemark geschafft haben.

„Vielleicht schafft es auch einer der jungen Spieler, der jetzt dabei ist und mit dem keiner rechnet“, sagt Teamchef Roger Bader. Schließlich kann der Schweizer derzeit kaum planen, mit welcher Mannschaft er in die am 10. Mai beginnende Weltmeisterschaft in Bratislava starten wird. Einige prominente Absagen hat Bader jedenfalls schon bekommen. Michael Grabner muss wegen seiner Augenverletzung nach der NHL-Saison mit Arizona operiert werden. Der Linzer Brian Lebler (Kieferbruch) und sein Teamkollege Andreas Kristler (Schulter) haben nächste Woche einen Arzttermin, bei dem entschieden wird. Eine WM-Teilnahme der beiden erscheint unrealistisch.

Sehr schmerzt der Ausfall von Verteidiger Stefan Ulmer, der am Saisonende in der Schweiz wegen seiner Fußverletzung fitgespritzt werden musste. „Er hat mir gesagt, dass er drei bis vier Wochen Pause braucht. Das geht in der Vorbereitung aber nicht und daher haben wir uns darauf geeinigt, dass er nächstes Jahr wieder dabei ist“, erzählt Bader. Auch Alexander Pallestrang ( Salzburg) ist verletzt.