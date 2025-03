Eishockey: Linz glich gegen KAC aus, Salzburg vor Finaleinzug

Die Salzburger besiegten am Dienstag in Bozen den HCB Südtirol mit 3:2 nach Verlängerung, gingen in der "best of seven"-Serie mit 3:1 in Führung und können am Freitag mit Heimvorteil den neuerlichen Finaleinzug fixieren. In Linz bezwangen die Black Wings den KAC mit 3:1 und stellten in der Serie auf 2:2.