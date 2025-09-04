Erste Niederlage für Salzburg in der Champions Hockey League

Red Bull Salzburg hat in der 3. Runde der Champions Hockey League die erste Niederlage bezogen. Die "Bullen" verloren am Donnerstag im finnischen Tampere bei Ilves mit 1:2 (0:0,1:1,0:1).

An den ersten zwei Spieltagen hatte der heimische ICE-Meister zwei Siege gegen GKS Tychy (3:1) und Bremerhaven (3:2) eingefahren. In Spiel vier wartet auf die Truppe von Cheftrainer Manny Viveiros erneut ein Gastspiel in Finnland, am Samstag (16.00) heißt Kalpa Kuopio der Gegner.