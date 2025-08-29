Raffl-Doppelpack verhalf Salzburg zu CHL-Sieg über Tychy

Der EC Red Bull Salzburg hat seinen Auftakt in die Champions Hockey League erfolgreich gestaltet. Am Freitag setzten sich die "Bullen" in Salzburg gegen den polnischen Meister GKS Tychy mit 3:1 (1:0,0:1,2:0) durch.

Kapitän Thomas Raffl sorgte im Schlussabschnitt mit zwei Treffern in der letzten Minute für die Entscheidung.

Am Sonntag (17.30 Uhr/live ORF Sport +) geht es für Salzburg mit einem weiteren Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins weiter.