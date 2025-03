Siege für KAC und Salzburg im Eishockey-Halbfinale

Auch wenn es diesmal nicht in die Overtime ging, war es wieder ein unermüdlicher Kampf zwischen den Black Wings Linz und dem KAC . Die Klagenfurter untermauerten ihre Überlegenheit mit vier Toren zum 4:2 in Linz (1:2, 1:1, 0:1). Raphael Herburger erzielte dabei einen Doppelpack.

Erleichtert waren hingegen die Klagenfurter, als Mathias From 21 Sekunden vor Schluss den Puck ins empty net der Linzer zum 4:2 schob – und damit zur Entscheidung. Für die Black Wings endete damit eine Serie: Sie hatten im Play-off davor sieben Verlängerungen in Folge bestritten. Das dritte Halbfinalspiel findet am Sonntag (17.30 Uhr) in Klagenfurt statt.

Salzburg gewinnt auch in Bozen

Im Parallelspiel setzten sich die Salzburger in Bozen mit 3:2 gegen die Südtiroler durch (0:2, 1:0, 1:1). Der HCB scheiterte einige Male an einem erneut starken Atte Tolvanen. Für den amtierenden Meister traf Peter Schneider in der Schlussminute zur Entscheidung.

Die Salzburger gehen damit in der Serie vor dem dritten Halbfinalspiel am Sonntag (16.30 Uhr) in Salzburg mit 2:0 in Führung.