Nur 14 Stunden Pause: Gegen Lettland wurde Österreich müde

Das österreichische Herren-Nationalteam beendete den Deutschland-Cup in Landshut mit einer 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)-Niederlage gegen Lettland . Österreich bilanziert bei diesem Vierländer-Turnier mit einem 5:2-Sieg gegen Deutschland und zwei verlorenen Partien. Zum Auftakt am Donnerstag unterlag das Team nach einem Katastrophenstart (0:5 im ersten Drittel) der Slowakei mit 2:6.

Nicht einmal 14 Stunden nach dem Coup gegen das Gastgeber-Team ging es für Österreich gegen die Balten. „Die Spieler haben kaum fünf, sechs Stunden geschlafen. Das war schon sehr heftig“, erklärte Teamchef Roger Bader. In Anbetracht der nur kurzen Erholungsphase hielt seine Mannschaft anfangs gut mit und dagegen. Österreichs Treffer erzielten Patrick Söllinger (52.) und Peter Schneider (53.) zum 2:3, eher die Letten am Ende ins leere Tor zum 4:2 trafen.

"Ein Wahnsinn"

Kapitän Peter Schneider sagte dennoch erfreut: "Das Deutschland-Spiel war das beste in einer Vorbereitung für uns. Dass wir nach nur einer so kurzen Pause schon wieder spielen müssen, geht bei einem solchen Turnier wohl nicht anders. Aber für den Sport und auch für unsere Gesundheit ist es ein Wahnsinn."