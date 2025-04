0:5-Abfuhr für Österreichs Team im WM-Test gegen Deutschland

Österreichs Herren verloren zwei Tage nach dem 2:3 in Zell am See auch den zweiten Test gegen Deutschland. In Rosenheim setzte es vor 5.000 Zuschauern ein 0:5 (0:0, 0:2, 0:3).

Österreich empfängt vor dem ersten WM-Spiel gegen Finnland (9. 5. in Stockholm) am 4. Mai in Wien noch Rekordweltmeister Kanada.

0:1 in Überzahl

Während das Team von Roger Bader in Zell ein 0:2 noch egalisieren konnte, war am Samstag nichts zu holen. Das erste Drittel verlief noch ausgeglichen. Im Mittelabschnitt setzten sich die immer stärker werdenden Deutschen öfter im Angriffsdrittel fest. Ausgerechnet bei einem Powerplay der Österreicher kam die verdiente Führung der Hausherren.

Beim Stand von 0:2 traf Brian Lebler die Latte (38.).