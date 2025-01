Große Ehre für Thomas Vanek: "Bester Torschütze des Jahrhunderts"

Der ehemalige Eishockey-Star Thomas Vanek ist in das „Vierteljahrhundert-Team“ der Buffalo Sabres gewählt worden. Der Steirer, der am Sonntag seinen 41. Geburtstag feiert, scheint in der Auswahl der besten Spieler auf, die in den ersten 25 Jahren dieses Jahrhunderts für die Sabres gespielt haben. Zusammengestellt wurde das Team, das am Mittwoch von der National Hockey League (NHL) bekanntgegeben wurde, von ausgewählten Journalisten und ehemaligen Spielern.