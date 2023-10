60.000 Fans sorgten in Edmonton für eine Prachtkulisse im Eishockey

Für den Vorarlberger Marco Rossi ist die persönliche Erfolgsserie nach drei NHL-Spielen mit Scorerpunkten zu Ende gegangen. Der 22-jährige Vorarlberger unterlag mit Minnesota am Sonntag bei den New Jersey Devils mit 3:4. Für die Wild war es die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen. Rossi, der in den vergangenen Tagen zwei Tore erzielt und einen Assist geleistet hatte, stand 16:39 Minuten auf dem Eis und gab einen Schuss aufs Tor ab.