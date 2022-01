Eishockey-Liga verschiebt Kärntner Derby und weitere Spiele

Die ICE-Eishockeyliga sagte vier Spiele, die am Freitag und Sonntag geplant gewesen sind, aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen ab. Betroffen sind die Partien KAC - Pustertal und VSV - Dornbirn am Freitag sowie KAC - VSV und Pustertal - Znojmo am Sonntag.

Wie schon am vergangenen Wochenende praktiziert, wird die Liga möglicherweise auch kommendes Wochenende Spiele aus späteren Runden kurzfristig vorziehen.