Eishockey-Star Anna Meixner spielt um den Titel in Nordamerika

Österreichs Eishockey-Teamkapitänin Anna Meixner steht mit Ottawa Charge im Finale der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL. Das Team aus Kanada feierte am Freitag einen 2:1-Sieg gegen Montreal Victoire und eliminierte das beste Team des Grunddurchgangs in der Best-of-five-Serie mit 3:1. Vor mehr als 8.000 Fans in Ottawa bereitete Meixner das Führungstor nach zwei Minuten vor.