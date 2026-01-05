Thomas Raffl feiert seinen 1.000er, die Capitals ein 5:2 gegen VSV

Es gibt nur wenige Legenden im österreichischen Eishockey. Und noch weniger spielende Legenden. Thomas Raffl ist eine davon. Der 39-jährige Villacher absolvierte am Montag sein 1.000. Spiel in der ICE Hockey League. Raffl, der immer noch einer der Führungsspieler im Nationalteam ist, feierte sein Jubiläum beim 2:1 n.P. von Meister Salzburg in Bozen. Mit insgesamt 1.163 Liga-Spielen ist der 2023 zurückgetretene Thomas Koch weiterhin die Nummer eins. 234 Spiele hat Raffl nach seinem Debüt im September 2003 für Villach absolviert, 766 Partien, davon 169 in den Playoffs, hat der Stürmer für Red Bull Salzburg gespielt. In seiner bisherigen Karriere brachte es der achtmalige österreichische Meister auf 345 Tore und 388 Assists. Geehrt wird er am Freitag beim Heimspiel gegen Ljubljana.

Villacher Absturz Sein Ex-Klub Villach verlor seit dem Trainerwechsel am 1. Dezember bis inklusive dem Wien-Gastspiel am Montag neun der elf Spiele, trägt mit Finanzamt und Sozialversicherung eine „Meinungsverschiedenheit“ über bedrohliche Nachforderungen aus und beklagte am 1. Jänner auch noch einen Einbruch ins Klubbüro.