Eishockey: Auch Salzburg schafft es ins Viertelfinale

In Graz brachte Anthony Cameranesi die Gastgeber per Doppelpack (16./42./PP) in Front. Erst nach Joel Brodas 3:0 (49.) kamen die Südtiroler im Finish heran. Die Niederlage eröffnet dem KAC am Dienstag die Chance, Bozen im direkten Duell von der Tabellenspitze zu stoßen.

Gegen Dornbirn stand David Madlener statt Einsergoalie Sebastian Dahm und im siebenten Saisoneinsatz erstmals bei einem Sieg seiner Mannschaft im Tor. Der ÖEHV-Teamgoalie wehrte 91,2 Prozent der Schüsse ab. Die Klagenfurter lagen nach einem frühen Tor von Verteidiger Paul Postma (2./), der später noch zwei Vorlagen gab, nie in Rückstand. Spiegelverkehrt war die Welt wieder einmal für den Rivalen VSV, der erst nach dem 0:4 erstmals anschrieb.