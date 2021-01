Eine Tribüne voller Schneemänner beim Geisterrennen in St. Anton

Not macht erfinderisch. Und so übertreffen sich mittlerweile die Veranstalter von Sportevents regelrecht, wie sie bei ihren Wettkämpfen einen Hauch von Atmosphäre erzeugen können, obwohl keine Zuschauer zugelassen sind. So waren zum Beispiel bei den Weltcuprennen im Grödnertal zahlreiche holzgeschnitzte Figuren auf der Tribüne zu sehen.