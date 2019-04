EBEL: Salzburg-Kapitän Matthias Trattnig macht Schluss

In den Katakomben der Eishalle in Kagran überwog aber zunächst die Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug. "Es ist jedes Jahr schwer, wenn man ausscheidet. Das ist jedes Jahr eine harte Situation, egal ob man aufhört oder nicht, alle sind enttäuscht. Noch dazu, wenn du 0:2 hinten warst, dich zurückkämpfst und weißt, es wäre drin gewesen. Alles andere ist noch nicht so präsent bei mir", sagte der Salzburger Kapitän.

Ob er dem Eishockey erhalten bleibt, ist noch offen. "Das kann ich noch nicht sagen, aber das ist meine große sportliche Liebe. Jetzt geht es zurück zum Familienbetrieb (Anm.: Hotel am Millstättersee), ich werde wie jeden Sommer mithelfen. Dann wird man sehen, was sich ergibt. Vorerst werde ich mich an das nichtprofessionelle Leben gewöhnen, dann wird wo der Hunger kommen, ich habe viele Interessen. Man wird sehen, was sich ergibt", erzählte Trattnig.

RB Salzburg wird der Kapitän jedenfalls fehlen. "Er war ein Vorzeigeprofi für alle Spieler. Es wird schwer werden, solche Spieler zu ersetzen", erklärte Trainer Andreas Brucker.