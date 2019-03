EBEL: Graz fehlt ein Sieg zum historischen Aufstieg

Verteidiger Erik Kirchschläger weiß, was für den vierten Sieg zu tun ist: „Wir müssen genauso weiterspielen, wie wir es bisher gemacht haben. Im letzten Spiel haben wir am Ende schon gesehen, dass die Linzer schwere Beine haben.“ Am Dienstag feierten die Grazer in Linz einen 5:2-Erfolg. Das Merkur-Eisstadion Liebenau wird heute voll sein.

Im Gegensatz zur Erste-Bank-Arena in Kagran: Zu den ersten beiden Play-off-Heimspielen gegen Znaim kamen weniger Zuschauer als im Grunddurchgang. Kein Wunder: Für Wiener Fans ist die Busfahrt inklusive Eintritt in Znaim günstiger als ein Ticket in Wien.