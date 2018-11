EBEL: Die Capitals können doch noch gewinnen

Mit Spannung wurde das Duell mit Zagreb beim Wiener Anhang erwartet. Hat die achttägige Liga-Pause den Wienern gut getan? Sind die fünf Niederlagen von davor vergessen?

Nein, sind sie nicht. Die Capitals taten sich beim 2:1 n.V. am Dienstag lange Zeit sehr schwer. Zwar waren sie als besseres Team ins Spiel gegangen, doch sie vergaben einige Chancen stümperhaft. Nach der ersten Pause waren die Gäste spielbestimmend und die Wiener wirkten wie in der Niederlagenserie zuvor müde.

Die Capitals konnten keinen Druck auf das Tor des hervorragenden Zagreb-Torhüters Ivan Lisutin ausüben. Der Russe, der zuvor neun Saisonen in der KHL gespielte hatte, hielt bei den besten Möglichkeiten von DeSousa (23.) und Holzapfel (29.) stark. Auch Jean-Pilippe Lamoureux zeigte im Capitals-Tor außerordentliche Reflexe gegen Sylvestre und Zanoski.

Sieg in der Verlängerung

Laut wie selten zuvor war der Torjubel der 3400 Caps-Fans bei der Führung durch Arniel, dessen Schuss vom Schlittschuh eines Zagrebers ins Tor ging (50.).

Die Wiener hatten wieder ihre Leichtigkeit im Spiel nach vorne. Aber auch den Leichtsinn hinten: Wall übersah Samuels-Thomas, der alleine losstürmte und zum 1:1 traf (52.). In der Verlängerung traf Schneider zum viel umjubelten 2:1 (63.).

Villach verlor in Znaim 4:5 und zum neunten Mal in Folge. Graz führte bei Fehervar 6:3, gewann aber erst in der Verlängerung 7:6. Innsbruck überraschte Salzburg mit einem 3:2.