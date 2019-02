EBEL: Capitals nach Kantersieg gegen 99ers Tabellenführer

Entzaubert. Das Spitzenspiel der Vienna Capitals gegen die Graz 99ers ist mit einem Wort am besten zu beschreiben. Die Capitals holten die 99ers mit einem 8:3-Kantersieg in die Realität zurück und übernahmen aufgrund des Torverhältnisses auch die Tabellenführung.

Die Grazer hatten sich in den vergangenen Wochen in eine Mitfavoritenrolle auf den Titel gespielt. Von den jüngsten 19 Partien seit dem 23. Dezember waren nur zwei verloren gegangen. Seit dem 2:7 gegen Bozen (16. Dezember) bekamen die Grazer nicht mehr so viele Tore wie am Sonntag.

5:0 im Mitteldrittel

Nach dem 4:1 in Klagenfurt am Freitag kamen die Steirer ohne Punkteverlust in der Platzierungsrunde und mit jeder Menge Selbstvertrauen nach Kagran. Und sie führten vor 4350 Zuschauern nach 20 Minuten auch verdient mit 2:1.

Doch im Mitteldrittel haben die Capitals das Grazer Spiel decodiert. 5:0 gewannen die Wiener das zweite Drittel, die Grazer taumelten über das Eis und konnten sich gegen die Wiener Angriffe kaum noch wehren. Besonders bei Abprallern vor dem Tor waren die Capitals bissiger und erzielten vier Treffer aus Nachschüssen, die von den Grazern schlecht verteidigt wurden.

Nach 40 Minuten stand es 6:2 für die Capitals, Graz-Trainer Doug Mason erlöste Tormann Robin Rahm und ersetzte ihn durch den 19-jährigen Schweden Simon Rönning. Im Schlussdrittel legten die Capitals den Schongang ein, Wukovits (53.) und Mullen (58.) erhöhten mit sehenswerten Treffern noch auf 8:3. Es wurde die höchste Saisonniederlage der Grazer. Und für die Wiener eine gelungene Revanche für das 3:5 am 1. Februar gegen die Grazer, die seit damals Tabellenführer waren.