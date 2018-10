12. Sieg in Folge - auch Linz kann Capitals nicht stoppen

Im Rahmen der World Games der Kontinental Hockey League (KHL) spielt Slovan Bratislava am Freitag in der Erste Bank Arena in Wien-Kagran gegen CSKA Moskau und am Sonntag gegen SKA St. Petersburg. Die beiden russischen Teams sind die Top-Klubs der zweitbesten Liga der Welt und führen die Western Conference der KHL an.

Am Sonntag setzte sich CSKA im direkten Duell 2:1 nach dem Penaltyschießen durch. Für Moskau war am Dienstag mit dem 3:4 gegen Kunlun Red Star eine über zwölf Spiele anhaltende Siegesserie zu Ende gegangen. St. Petersburg gewann sechs der sieben Spiele im Oktober.

Der größte Star der Russen ist Pawel Dazjuk bei St. Petersburg. Der 40-Jährige ist Stanley-Cup-Champion (mit Detroit 2008), Weltmeister und Olympiasieger .