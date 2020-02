Dominik Landertinger: Der Erfolgsläufer versucht den Neustart

Wenn Großveranstaltungen sind, ist Dominik Landertinger gut in Schuss. Vier olympische Medaillen holte der 31-jährige Biathlet in seiner Karriere: Silber in Vancouver 2010, Silber und Bronze in Sotschi 2014, Bronze in Pyeongchang 2018. Dazu kommen vier WM-Medaillen, eine davon in Gold.

Doch in seine neunte Weltmeisterschaft im Südtiroler Antholz (ab 13. Februar) startet Landertinger in dieser Woche unter ganz anderen Voraussetzungen. Der erfolgsverwöhnte Athlet blickt auf zwei durchwachsene Winter zurück. „Eine Zielsetzung ist aufgrund der Problematiken im Vorfeld schwierig“, sagt er.