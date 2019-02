Die Vienna Capitals sehen „das Licht am Ende des Tunnels“

Drei Spiele, drei Siege, drei Gegentore – die Vienna Capitals sind mit viel Elan in die Platzierungsrunde der Erste Bank Liga gestartet. Und am Sonntag beim 4:1 gegen den KAC, der zuvor fünf Siege in Folge gefeiert hatte, zeigten die Wiener auch großen körperlichen Einsatz. „Das Energieniveau und die Emotionen waren sehr hoch“, sagte Caps-Coach Dave Cameron erfreut. „Jeder kann das Licht am Ende des Tunnels sehen. Es geht Richtung Play-off.“

Dass es in der Platzierungsrunde auf einen Zweikampf zwischen den beiden ungeschlagenen Mannschaften Graz und Wien hinausläuft, will Cameron nicht sehen. „Es bleibt eng. Es gibt keine leichten Spiele mehr in der Platzierungsrunde. Jetzt bereiten wir uns einmal auf das Spiel in Fehervar am Freitag vor.“ Und am Sonntag gastieren dann die Grazer zum Liga-Gipfel in Wien.