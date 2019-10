Die tränenreiche Geschichte des größten Fans in St. Louis

Es sollte noch emotionaler werden. Die Mannschaft stieg ins Finale um den Stanley Cup auf. Und die Blues zogen alle Register der Motivation. Der Klub rief im Hause Anderson an und lud Laila zum allesentscheidenden siebenten Spiel in Boston ein. Wieder filmte das Handy der Mama die tränenreiche Reaktion der Tochter.

In Boston folgte am 12. Juni ein Abend der Blues. Nach dem 1:5 im Heimspiel siegten die Blues bei den Boston Bruins mit 4:1, gewannen die Best-of-seven-Serie mit 4:3 und zum ersten Mal in der 52-jährigen Klubgeschichte die Meisterschaft.

Auf dem Eis feierten die Spieler und mittendrin: Laila Anderson. Herzlich kümmerten sich einige der starken Männer um ihren Superfan Laila.