Die ÖSV-Herren und die Sehnsucht nach Abfahrtskristall

Dem Aufstieg des Bauernsohnes liegt auch ein langer Reifeprozess zugrunde. „Ich bin in der Vergangenheit immer zu verbissen gefahren“, weiß Kriechmayr, „ich habe erst lernen müssen, dass es leichter von der Hand geht, wenn man lockerer an die Sache herangeht. Dann gehen auch die Ski schneller.“

Im ÖSV-Training gibt der 27-Jährige mittlerweile zusammen mit Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer das Tempo vor. Und die beiden sind aus heimischer Sicht wohl auch die großen Hoffnungsträger auf eine Trophäe, die von Präsident Peter Schröcksnadel abwärts alle beim Verband gerne wieder einmal gewinnen würden. Die Abfahrtskugel, der Lohn für den Meister in der Königsdisziplin, hat beim ÖSV seit jeher einen besonderen Stellenwert, allerdings ist der letzte österreichische Erfolg in der Weltcupwertung bereits sehr viele Jahre her ( Klaus Kröll 2011/’12).

„Die Abfahrtskugel muss das Ziel sein“, sagt Andreas Puelacher vor der ersten Saisonabfahrt am Samstag in Lake Louise (20.15 Uhr, live ORFeins). Schon am Mittwoch überprüfen die Abfahrer im ersten Trainingslauf ihre Form. Die vergleichsweise einfache Piste in Lake Louise zählt jetzt nicht unbedingt zu den erklärten Lieblingsstrecken von Vincent Kriechmayr, dessen technische Vorzüge eher auf anspruchsvollen, steilen und kurvigen Abfahrten zur Geltung kommen. „Ich bin sicher kein Wundergleiter, aber auch da will ich den nächsten Schritt machen.“