Die Eishockey-Liga hat ihr finales Gipfeltreffen

Der HCB Südtirol hat es heuer im Gegensatz zu den ersten beiden Titeln 2014 und 2018 geschafft, das Feindbild in der Liga zu werden. Das lag einerseits an der schamlosen Ausnützung der Doppel-Staatsbürgerschaften in Italien, wodurch 17 (!) Spieler im Kader nicht in Italien geboren sind. Und andererseits an der Person Mike Halmo. Der 29-jährige Kanadier ist der meistgehasste Spieler der Liga, sagen seine Gegenspieler. Das liegt weniger an seiner unbestrittenen spielerischen Qualität als an der Spur der Verwüstung, die er zieht. Dass mit Björkstrand (VSV), Herr (Innsbruck) und Wukovits heuer gleich drei Spieler nach seinen Attacken verletzt wurden, konnte weder von den Referees, noch vom immer mutloser agierenden Strafsenat verhindert werden. In den ersten drei Final-Partien wird Halmo noch gesperrt sein.