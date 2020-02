Der Damen-Weltcup in Italien findet statt

Die alpinen Weltcup-Rennen der Damen am Wochenende in La Thuile werden plangemäß ausgetragen. Dies teilte der Ski-Weltverband FIS am Mittwoch mit. Zu den Rennen am Samstag (Super-G) und Sonntag (Kombination) wird jedoch nur eine beschränkte Zahl von Zuschauern zugelassen. Wie viele es tatsächlich sein dürfen, ist aus der Presseaussendung des Verbands nicht zu entnehmen.

Die italienischen Athleten und die Teams werden unter ständiger Ärztekontrolle stehen. Die Mediziner sollen den guten Gesundheitszustand der Skiläufer garantieren, erklärte der Verband.

Die Regierung in Rom erließ wegen des Coronavirus’ die Aussetzung von sportlichen Veranstaltungen in fünf norditalienischen Regionen, es betrifft Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Friaul Julisch Venetien und Piemont. Die Verordnung bezieht sich nicht auf das norditalienische Aostatal, das nur wenige Kilometer von den Grenzen zur Schweiz im Norden beziehungsweise Frankreich im Westen entfernt liegt. Wegen der Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 sind in Norditalien bereits einige Sportveranstaltungen abgesagt worden.