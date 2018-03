Das jüngste Nationalteam wagt den Sprung ins kalte Wasser

Obwohl das Semifinale der EBEL noch in vollem Gange ist, haben die derzeitigen Spieler des Nationalteams bereits zwei Trainingswochen in den Beinen. Einer, der von Anfang an dabei war und es vermutlich auch bis zur WM im Mai in Dänemark schaffen wird, ist Daniel Woger. Teamchef Roger Bader freut sich über die Qualitäten des 30-jährigen Vorarlbergers: „Er ist schnell, eisläuferisch und physisch stark. Er hat alles, was wir auf diesem Niveau brauchen.“

Weil Woger mit Graz das Play-off der Erste Bank Liga nicht erreicht hat, bekommt er jetzt im Teamcamp eine zweite Saisonvorbereitung. „Die Intensität ist sehr hoch. Weil wir wochenlang kein Spiel haben, müssen wir im Training die extremen Belastungen eines Spiels imitieren“, sagte der Stürmer, der kommende Woche der Routinier im Team sein wird.

Am Mittwoch wird Österreich in Szekesfehervar gegen Ungarn spielen, am Donnerstag kommen die Ungarn nach Wien. Teamchef Bader kündigte für Mittwoch an: „Wir werden die jüngste Nationalmannschaft der Gesichte stellen. Wahrscheinlich werden elf Debütanten unter 22 Jahren dabei sein.“ Einige kennt Bader vom Unter-20-Team, das er vor der A-Mannschaft betreute.

Der Schweizer will den Talenten die Chance geben, sich auf internationalem Niveau zu präsentieren. „Ich werfe sie ins kalte Wasser. Vielleicht gehen manche unter. Aber einige werden schwimmen.“ Der Fokus von Bader liegt nicht auf diesem Test. „Da geht es schon um die Spieler, die für die Olympiaqualifikation 2022 infrage kommen.“ Und nebenbei will der Teamchef auch noch zeigen, dass diese Spieler gut genug wären für die Erste Bank Liga. Viele von ihnen bekommen bei ihren ausländischen Coaches in den Klubs kaum eine Chance. „Sie haben mehr Potenzial als viele hier glauben.“ Die KAC-Profis Madlener, Strong, Schumnig, Hundertpfund, Ganahl und Bischofberger sollen dann am Donnerstag erstmals spielen.