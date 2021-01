Crans Montana: Tippler im Training wieder beste ÖSV-Dame

Die Voraussetzungen für einen österreichischen Abfahrtspodestplatz wie zuletzt in St. Anton scheinen am Freitag und Samstag in Crans-Montana für Österreichs Ski-Damen nicht so günstig zu sein. Tamara Tippler als Zweite vom Arlberg war am Donnerstag im Training wie am Vortag beste Österreicherin, Platz sechs nach Rang 13 lässt sie aber nicht zum engsten Favoritinnenkreis zählen. Ihr Rückstand auf die norwegische Trainingsschnellste Kajsa Vickhoff Lie betrug 0,76 Sekunden.

Die Steirerin bestätigte nachher, dass die Form nach wie vor da sei. "Das Selbstvertrauen passt nach St. Anton", sagte die 29-Jährige. Der Blick gehe nach vorne, auch die Piste sei besser als noch am Mittwoch gewesen. Ziemlicher Wind und diffuses Licht sorgten für etwas diffizile Verhältnisse während der Übungsfahrt. Der Wind könnte laut Prognosen am Freitag zum Problem werden, die Abfahrt daher eventuell von 10.00 auf die Zeit nach der Kitzbühel-Abfahrt der Herren (11.30) verschoben werden müssen.

Operation für Ortlieb

Nina Ortlieb würde dafür nur ihren Fernsehplan umstellen müssen. Die Vorarlbergerin war am Mittwoch schwer gestürzt, zog sich dabei einen vorderen Kreuzband-, Innenband-, Außenmeniskus- und Patellasehenriss im rechten Knie zu. Die 24-Jährige wurde noch am Mittwoch nach Schruns überstellt und dort am Abend operiert. Der Eingriff ist nach ÖSV-Angaben gut verlaufen. Bei ihren Teamkolleginnen war der Ausfall von Ortlieb der rot-weiß-roten Equipe am Donnerstag natürlich noch Thema.