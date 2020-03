Cortina-Absage: "Wie immer hat niemand die Läufer gefragt"

Hätte die FIS am Saisonende allen ihren Sparten noch die ursprünglich angesetzten Rennen ermöglichen wollen, hätte sie tief in die Tasche greifen müssen. Abgesagt wurde beispielsweise bisher auch das Finale der Nordischen Kombinierer in Schonach (Schneemangel), der Weltcup-Parallelslalom der Snowboarder in Moskau (Schneemangel) und der Weltcup der Slopestyle-Snowboarder in Spindleruv Mlyn wegen der Coronavirus-Restriktionen der tschechischen Regierung. Auch für die Damen-Weltcuprennen in Ofterschwang wurde kein Ersatzort gefunden.