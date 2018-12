Capitals-Sieg in Salzburg mit einem Herzschlagfinale

Was für Eishockey-Spiel! Die Vienna Capitals gewannen in Salzburg das Duell um Platz eins mit 4:3 nach dem Penaltyschießen.

Nur mit einer mentalen Meisterleistung hatten die Wiener die Verlängerung erreicht. Nach einer Allerweltsattacke musste Lakos zwei Minuten vor dem Ende bei 2:3 auf die Strafbank. Salzburg spielte im Powerplay gute Chancen heraus, doch plötzlich griffen die Wiener an. Vause passte zur Überraschung von Salzburg-Keeper Herzog nicht rechts beim Tor vorbei sondern links. DeSousa traf 49 Sekunden vor dem Ende in Unterzahl ins leere kurze Eck zum 3:3. In der Verlängerung agierten beide Teams vorsichtig, im Penaltyschießen trafen nur die Wiener Holzapfel und Vause. Im Tor der Capitals hielt übrigens Bernhard Starkbaum überragend. Im Sommer war er bei Salzburg aussortiert worden und fand über die zweite Schweizer Liga den Weg nach Wien.

Capitals-Coach Dave Cameron sagte nach dem vierten Sieg in Folge erfreut: "Meine Jungs haben gekämpft, nie aufgegeben und einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen. Wir nehmen die zwei Punkte hier aus Salzburg gerne mit."

Verkehrte Welt herrscht bei den Kärntner Klubs. Villach gewann mit dem 4:2 das erste Spiel seit 16. November und das erste Auswärtsspiel überhaupt. Dafür musste sich der KAC geschlagen geben. Anstatt die Tabellenführung zu übernehmen musste sich der Rekordmeister bei Fehervar 4:5 geschlagen geben. Linz verlor in Dornbirn 2:4, Innsbruck besiegte Zagreb 3:2.