Die Capitals pirschen sich an, der KAC ist an der Spitze
Die Vienna Capitals nähern sich allmählich den Top-10 der ICE Hockey League wieder an. Nach dem 4:3-Heimsieg gegen Ferencvaros liegen die Wiener nur noch drei Punkte hinter Linz (4:7 in Bozen), das auf dem derzeit letzten Patz liegt, der die Pre-Play-offs bedeutet.
Doch die Capitals machten sich ihr traditionelles Weihnachtsspiel selbst schwer. 4:1 führten sie nach einer guten Leistung, ehe sie sich mit unnötigen Fouls und Undiszipliniertheiten (insgesamt 59 Strafminuten) selbst schwächten. Die Budapester machten in Minute 57 und 59 jeweils im Powerplay noch die Treffer zum 2:4 und 3:4.
Das nächste Heimspiel in Wien ist erst am 28. Dezember gegen Tabellenführer KAC, davor müssen die Capitals am Samstag und Sonntag nach Bozen und zu Pustertal.
Klagenfurt ist wieder an der Spitze
Der KAC feierte am Mittwoch bei Fehervar einen 6:3-Sieg und verdrängte die Graz 99ers von Platz eins. Die Steirer mussten sich zuhause im Spitzenspiel Ljubljana nach Penaltyschießen mit 2:3 geschlagen geben und liegen punktegleich mit den zweitplatzierten Slowenen je zwei Zähler hinter dem KAC auf dem dritten Rang.
Nach zehntägiger Pause und zuletzt sechs Siegen en suite mussten die 99ers wieder als Verlierer vom Eis. Zwar lagen die Hausherren nach frühem 0:1-Rückstand (8.) und viel Kampf dank Paul Huber (46.) und Nicholas Bailen (56.) vier Minuten vor Schluss in Führung, kassierten bei leerem Gästetor aber noch den Ausgleich und hatten schließlich auch in der "Extraschicht" das Nachsehen. Bis zur Schlussphase Spannung bot auch der Auftritt des KAC in Ungarn. Erst das 5:3 durch Finn van Ee (51.) ebnete den Weg zum Sieg, den Mathias From mit seinem zweiten Treffer des Abends (57.) besiegelte.
Salzburg mit Kantersieg über Pioneers
Hinter den Top Drei rangiert unverändert das Trio Pustertal Wölfe, HCB Südtirol und Red Bull Salzburg. Alle drei feierten am Mittwoch Siege, bei denen sie je sieben Tore erzielten. Die Wölfe ließen Schlusslicht Innsbruck beim 7:2 keine Chance, Bozen fertigte mit neuem Headcoach Doug Shedden die Black Wings Linz 7:4 ab, und Salzburg schickte die Pioneers Vorarlberg mit einer 7:0-Packung nach Hause.
Für den Meister sorgten u.a. Michael Raffl und Troy Bourke mit je einem Doppelpack schon nach zwei Dritteln für den späteren Endstand, in der Tabelle festigte man damit Platz sechs.
