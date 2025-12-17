Die Capitals pirschen sich an, der KAC ist an der Spitze

Die Vienna Capitals nähern sich allmählich den Top-10 der ICE Hockey League wieder an. Nach dem 4:3-Heimsieg gegen Ferencvaros liegen die Wiener nur noch drei Punkte hinter Linz (4:7 in Bozen), das auf dem derzeit letzten Patz liegt, der die Pre-Play-offs bedeutet.

Doch die Capitals machten sich ihr traditionelles Weihnachtsspiel selbst schwer. 4:1 führten sie nach einer guten Leistung, ehe sie sich mit unnötigen Fouls und Undiszipliniertheiten (insgesamt 59 Strafminuten) selbst schwächten. Die Budapester machten in Minute 57 und 59 jeweils im Powerplay noch die Treffer zum 2:4 und 3:4.

Das nächste Heimspiel in Wien ist erst am 28. Dezember gegen Tabellenführer KAC, davor müssen die Capitals am Samstag und Sonntag nach Bozen und zu Pustertal.