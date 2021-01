Capitals-Goalie Wraneschitz auf der Watchlist der NHL-Scouts

Sebastian Wraneschitz hat mit starken Leistungen bei der U20-Eishockey-WM Ende Dezember in Edmonton die NHL-Scouts auf sich aufmerksam gemacht. Der 18-jährige Torhüter der Vienna Capitals schaffte es als einziges österreichisches Talent auf die am Freitag veröffentlichte "Players to watch"-Liste des Central Scouting Service.

Der Draft, bei dem sich die Klubs der National Hockey League die Rechte an über 200 Talenten sichern, findet am 23. und 24. Juni statt.