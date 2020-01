Capitals-Coach Cameron warnt vor einem frühen Saison-Aus

„Furchterregend!“, sagte Wiens Headcoach Dave Cameron über die Leistung seiner Mannschaft beim 3:1-Erfolg über Bozen. „Solche Spiele passieren uns zu oft. Es liegt jetzt an den Führungsspielern. Wenn es so weitergeht, dann dauert das Play-off für uns nicht lange.“

Ein Warnschuss an seine Spieler. Bozen war besser in die Partie gestartet, hatte alleine im ersten Drittel vier Powerplays und Pech, dass dabei nur eine 1:0-Führung herausschaute.

Der blendend aufgelegte Caps-Keeper Bernhard Starkbaum musste zugeben: „Es war wichtig, dass wir nicht zu weit hinten waren nach dem ersten Drittel.“ Aber der Routinier wollte das auch nicht überbewerten: „ Bozen ist eine starke Mannschaft, die voll darum kämpft, in die Top fünf zu kommen.“ Und schließlich schafften die Wiener auch die Wende. Loney traf mit seinem neunten Tor in den jüngsten elf Partien zum 1:1 (30.). Zalewski gelang in Überzahl das 2:1 (49.). In den Schlusssekunden traf Olden zum 3:1 ins bereits leere Bozen-Tor.

Die Wiener fixierten somit zwei Runden vor dem Ende den zweiten Platz hinter Salzburg. Mit dem KAC (1:4 in Salzburg), Bozen und Graz (3:2 in Linz) sind die weiteren Teilnehmer der Platzierungsrunde der Top fünf schon fast fix. Villach hat als Sechster bereits vier Punkte Rückstand.